ВСУ уничтожили 14 своих военных, сдавшихся в плен – Путин

Фото: AP Photo/Libkos

Вооруженные силы Украины на одном из участков ликвидировали 14 собственных бойцов, которые сдались в плен. Об этом в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным рассказал Владимир Путин.

По словам президента, вместе с этим пострадали и российские военные.

"Но было уже поздно, и наши остались там с ними, несколько человек. Даже не охраняли, чтобы потом с утра с ними, вывезти их из зоны боевых действий. Триста снарядов противник положил в одно место. Уничтожил всех своих военнослужащих", – сказал Путин.

Глава государства указал, что российская сторона имеет дело с киевским режимом, который характеризуется жестокостью не только по отношению к гражданам РФ, но и к своим. Перед российской стороной стоит главная задача – отодвинуть ВСУ на то расстояние, с которого они не смогут нанести ущерб, уточнил Путин.

Ранее украинский военнопленный заявил, что бойцы ВСУ сдаются в Артемовске из-за нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки. Он рассказал, что проходил службу в 93-й отдельной механизированной бригаде украинских войск.

По словам военнопленного, группа запрашивала поддержку, однако так и не дождалась ее. Из-за этого они решили сдаться в плен, так как больше не могли сражаться.



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