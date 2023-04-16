В Киеве рассказали о большом пасхальном обмене пленными с Москвой

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO

На территорию Украины во время крупного пасхального обмена пленными с российской стороной вернулись 130 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу офиса украинского президента Андрея Ермака.

Он рассказал, что среди вернувшихся украинцев были моряки, пограничники, представители Нацгвардии и иные военные. По словам Ермака, в перечне подлежащих обмену оказались сержанты и рядовые, плененные в ходе столкновений на соледарском, артемовском, херсонском и запорожском направлениях.

Российская сторона пока не объявляла о состоявшемся обмене.

Ранее сообщалось, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поручил передать большую группу военнопленных Украине в связи с Пасхой. Он поручил всех подготовить, накормить, напоить, а раненых дополнительно проверить.





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