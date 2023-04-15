Патриарх Кирилл призвал в Пасху помолиться о мире для братских народов

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/ТАСС/Олег Варов

В канун праздника Пасхи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал братские народы России, Украины и Белоруссии к молитве о прочном мире. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

"Мы возносим ко Господу сугубые прошения о том, чтобы он <...> даровал братским народам, вышедшим из единой Днепровской купели крещения, прочный и справедливый мир", – сказал глава РПЦ.

Он добавил, что христиане должны обратиться к Богу с молитвой, чтобы он помог в решении конфликта.

Ранее Папа Римский Франциск предлагал объявить перемирие на Украине, а также в новых российских регионах с 9 апреля на время Пасхи. По его словам, режим прекращения огня необходимо установить на две недели.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия не получала от Украины никаких официальных предложений о пасхальном перемирии. Она также усомнилась, что такая инициатива поступит, особенно "с учетом демонстрируемого Киевом воинственного настроя на продолжение боевых действий".



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