Более 700 спасателей и добровольцев обеспечат пожарную безопасность на Пасху в столице

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Свыше 700 спасателей и добровольцев обеспечат пожарную безопасность во время проведения пасхальных богослужений в Москве в ночь с 15 на 16 апреля. Об этом столичный комплекс городского хозяйства рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Как отметил заммэра города Петр Бирюков, в преддверии празднования Пасхи была проведена проверка исправности систем пожарной безопасности на объектах, где будут проходить богослужения.

"В ночь с 15 на 16 апреля в более чем 500 храмах, церквях и монастырях будут дежурить свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев", – говорится в публикации.

Бирюков рассказал, что представители МЧС напомнили верующим и священнослужителям о правилах обращения с открытым огнем. Специалисты еще раз проинструктировали на предмет использования средств пожаротушения. Спасатели также проконтролировали на объектах, чтобы были открыты доступ к путям эвакуации и проезды для пожарной техники.

Ранее стало известно, что МЧС РФ будет в усиленном режиме следить за пожарной безопасностью во время празднования Пасхи. Планируется развернуть около 2,5 тысяч временных пожарных постов. В мероприятиях по обеспечению безопасности будут задействованы более девяти тысяч человек и 685 тысяч единиц техники.

В период с 16 по 29 апреля на площадках у семи столичных храмов состоятся пасхальные концерты. Их организуют около храма Иконы Божией Матери "Живоносный источник" в Царицыне, Богоявленского кафедрального собора – в Елохове, храма Воскресения Словущего – на Успенском Вражке и других православных церквей.



Движение перекроют возле храма Христа Спасителя вечером 15 апреля

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