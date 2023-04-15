МЧС России обеспечит безопасность во время празднования Пасхи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МЧС РФ будет в усиленном режиме следить за пожарной безопасностью во время празднования Пасхи. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

Планируется развернуть около 2,5 тысяч временных пожарных постов. В мероприятиях по обеспечению безопасности будут задействованы более девяти тысяч человек и 685 тысяч единиц техники.

"В преддверии Светлого Христова Воскресенья (Пасхи) сотрудники Госпожнадзора проводят профилактические мероприятия на объектах, задействованных в праздновании", – отмечается в тексте.

Специалисты МЧС будут нести дежурство на местах, где пройдут богослужения в ночь с 15 на 16 апреля. Уточняется, что на учете ведомства находятся свыше 10 тысяч храмов.

В честь праздника Пасхи в столице продлят работу общественного транспорта. Метро и МЦК будут перевозить пассажиров до 02:00. Более 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов будут работать для москвичей до 03:30.

В период с 16 по 29 апреля на площадках у семи столичных храмов состоятся пасхальные концерты. Их организуют около храма Иконы Божией Матери "Живоносный источник" в Царицыне, Богоявленского кафедрального собора – в Елохове, храма Воскресения Словущего – на Успенском Вражке и других православных церквей.



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