Более 1,3 тыс праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Более 1,3 тысячи праздничных конструкций украсили Москву в преддверии Пасхи. Их установили около церквей и храмов, на улицах и площадях, в парках, возле вокзалов и станций метрополитена, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Это – пасхальные яйца и венки, световые арки, тоннели и деревья. На билбордах и афишных стендах разместили 200 праздничных плакатов. На цифровых билбордах и медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате транслируются тематические видео-открытки", – рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Кроме того, большое пасхальное яйцо, цветочный тоннель и композицию "Весенний лес" установили на территории около храма Христа Спасителя. Также жители и гости столицы могут полюбоваться на цветочные тоннели на Якиманской набережной и Новой площади.

До этого заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в день празднования Пасхи, 16 апреля, в 19 столичных парках для москвичей организуют более 300 тематических мероприятий. Они состоятся в парках "Сокольники", "Северное Тушино", "Красная Пресня", "Митино", а также на других природных территориях.

Ранее говорилось, что научная станция МГТУ имени Баумана организует мастер-классы на фестивале "Пасхальный дар" на улице Перерва. Гости мероприятия смогут познакомиться с работой инженеров и попробовать себя в конструировании и моделировании.

Москвичам рассказали, какие будут активности на фестивале "Пасхальный дар"

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