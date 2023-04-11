Собянин: на Пасху метро и МЦК будут работать до 2 часов ночи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Пасхальную ночь некоторые маршруты городского транспорта Москвы будут курсировать дольше, чем обычно. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут перевозить пассажиров до 02:00. Более 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов будут работать для москвичей до 03:30.

"В обычном режиме будут работать 16 ночных наземных маршрутов", – пояснил мэр.

В день праздника Пасхи от железнодорожных и станций метрополитена до 16 московских кладбищ горожане смогут добраться на 35 бесплатных автобусах. В дни Пасхи, Красной горки и Радоницы будет ограничено движение автотранспорта по некоторым улицам около кладбищ в период с 06:00 до 16:00.

В период пасхальных праздников столичные кладбища будут работать с 09:00 до 19:00. В преддверии религиозных дат кладбища привели в порядок. Там же для посетителей подготовили пункты бесплатного проката инвентаря.

С 15 апреля в Москве начнется фестиваль "Пасхальный дар". На 25 фестивальных площадках для москвичей организуют мастер-классы, концерты и благотворительные мероприятия. Фестиваль продлится всю Пасхальную неделю.



Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Пасхальный дар"

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