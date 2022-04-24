Собянин поздравил жителей Москвы с Пасхой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин поздравил православных верующих Москвы с Пасхой. Поздравление глава столицы разместил в своем телеграм-аккаунте.

"Дорогие друзья, поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! От всей души желаю вам, вашим родным и близким здоровья и благополучия", – написал градоначальник.

В 2022 году праздник святой Пасхи выпал на 24 апреля. Из года в год в этот день совершается пасхальное ночное богослужение. В ночь на 24 апреля состоялось в 496 храмах и 15 монастырях столицы. Службы проводились с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Традиционно пасхальное богослужение посетили Владимир Путин и Сергей Собянин. Они приехал в храм Христа Спасителя, службу в котором возглавлял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.