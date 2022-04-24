Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Фото: трансляция из храма Христа Спасителя

Владимир Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в ночь на воскресенье. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавляет главное пасхальное богослужение Русской православной церкви.

Президент традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме.

В эту ночь пасхальное богослужение состоится в 496 храмах и 15 монастырях столицы. Службы проводятся с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Ожидается, что в церковном обряде примут участие 250 тысяч прихожан.

23 апреля, в канун Пасхи, фонд апостола Андрея Первозванного доставил из Иерусалима в столицу благодатный огонь. Горожане смогли получить его в 15 московских храмах.

Огонь раздавали в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, Знаменском храме Патриаршего подворья храмов в Зарядье, храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, храме Живоначальной Троицы в Орехово-Борисове, храме Всех святых во Всехсвятском на Соколе и других храмах.

В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с праздником Пасхи, призвав их молиться о мире и проявлять подлинную любовь к ближним. Предстоятель Русской православной церкви призвал верующих молиться Богу о мире, чтобы все страдания были преодолены, а "раны разделений были бы уврачеваны божественной благодатью".