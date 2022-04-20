Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Благодатный огонь из Иерусалима раздадут в 15 московских храмах. Его доставит фонд апостола Андрея Первозванного 23 апреля, в канун Пасхи, сообщается на сайте Московской епархии Русской православной церкви.

В частности, огонь будут раздавать в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, Знаменском храме Патриаршего подворья храмов в Зарядье, храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, храме Живоначальной Троицы в Орехово-Борисове, храме Всех святых во Всехсвятском на Соколе, храме Всемилостивого Спаса в Митине, храме Новомучеников и исповедников Российских в Строгине, храме Преображения Господня на Преображенской площади.

Также огонь доставят в храм Введения во храм Пресвятой Богородицы в Вешняках, храм Георгия Победоносца на Поклонной горе, храм святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси на Можайском шоссе, храм Живоначальной Троицы в Карачарове, храм иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" в Марьиной Роще и храм святителя Тихона, патриарха Всероссийского в Московском.

Также благодатный огонь принесут в храмы Московской области.

Ранее Роспотребнадзор рассказал россиянам, как правильно выбрать кулич, яйца и творог в преддверии Пасхи. При покупке яиц в Роспотребнадзоре порекомендовали обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. Для окрашивания в ведомстве посоветовали использовать пищевые красители и луковую шелуху. Пасхальный кулич должен быть свежим, с сухой верхушкой. А хороший творог должен иметь белый цвет с кремовым оттенком и слегка кисловатый запах.

