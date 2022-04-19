Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

12:27

Главная / Новости /

Синоптик рассказала о погоде на Пасху в Москве

Не испортит праздник? Какая погода ожидается в Москве на Пасху
обществопогодаэксклюзив

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В воскресенье, 24 апреля, в Москве не ожидается резкого всплеска тепла. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, на Пасху прогнозируется облачная погода с прояснениями. При этом метеоролог не исключила местами небольшой дождь.

Сильного ветра в этот день мы не ожидаем, поэтому можно считать, что погода на Пасху будет вполне комфортная. Как обычно бывает, и солнце проглянет, а где-то, может быть, дождь покапает, но небольшой, который не испортит нашего праздничного настроения.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

Синоптик добавила, что температура воздуха в городе прогреется до +3…+8 градусов ночью и +9…+12 градусов – днем. В среднем она приблизится к климатической норме, пояснила Позднякова.

Ранее ведущий специалист портала "Метеоновости" Анна Романова рассказала, что в Москве с начала апреля выпало 54 миллиметра осадков при месячной норме 44 миллиметра. Эксперт предположила, что таким образом апрельская погода старается компенсировать мартовский дефицит. Романова напомнила, что в первый месяц весны в городе выпало 40% от нормы осадков.

Читайте также

Лобанова Елена

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать