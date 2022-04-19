Синоптик рассказала о погоде на Пасху в Москве

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В воскресенье, 24 апреля, в Москве не ожидается резкого всплеска тепла. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, на Пасху прогнозируется облачная погода с прояснениями. При этом метеоролог не исключила местами небольшой дождь.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Сильного ветра в этот день мы не ожидаем, поэтому можно считать, что погода на Пасху будет вполне комфортная. Как обычно бывает, и солнце проглянет, а где-то, может быть, дождь покапает, но небольшой, который не испортит нашего праздничного настроения.

Синоптик добавила, что температура воздуха в городе прогреется до +3…+8 градусов ночью и +9…+12 градусов – днем. В среднем она приблизится к климатической норме, пояснила Позднякова.

Ранее ведущий специалист портала "Метеоновости" Анна Романова рассказала, что в Москве с начала апреля выпало 54 миллиметра осадков при месячной норме 44 миллиметра. Эксперт предположила, что таким образом апрельская погода старается компенсировать мартовский дефицит. Романова напомнила, что в первый месяц весны в городе выпало 40% от нормы осадков.



Лобанова Елена