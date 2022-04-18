Синоптик сообщила о "барическом перекрестке" в европейской части РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Россиян предупредили о формировании "барического перекрестка" над центральной европейской частью страны, сообщает сайт "Метеоновости" со ссылкой на ведущего специалиста Арину Артемову.
Синоптик отметила, что температура воздуха до 20 апреля вернется к своим климатическим значениям, составив от +1 до +6 градусов ночью и от +7 до +12 градусов – днем при переменной облачности и ветре.
"До середины недели погода будет находиться в раздумье, куда качнуть качели. В нижней тропосфере над центральной европейской частью России сформируется "барический перекресток", – отметила она.
В четверг, 21 апреля, европейскую часть России настигнет дождливый циклон с юго-запада, в утренние часы ожидается дождь. Температура воздуха 21 и 22 апреля в ночные часы существенно не изменится, при этом днем температура воздуха опустится до 5–9 градусов тепла, отметила Артемова.
Атмосферное давление в течение недели будет максимально приближено к норме, заключила синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в ряде российских регионов.
По словам Вильфанда, в среду понижение температуры на 7–10 градусов ожидается в Краснодарском крае, Адыгее и Крыму. В конце недели – в Омской, Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае. В сибирских регионах днем будет +1...+3 градуса, ночью – -4...-6 градусов.
"Утро": переменная облачность и 9 градусов тепла ожидаются в Москве 18 апреля
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