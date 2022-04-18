Синоптик рассказал, какой будет погода в России до конца апреля

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В середине следующей недели на территории центральной части России ожидается потепление, однако оно быстро сменится циклоном, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Будет 1–2 дня более-менее теплых с температурой в пределах от +10 до +15 градусов уже в середине следующей недели, но ненадолго. Такая погода будет меняться следующим вторжением циклона со снижением температуры, усилением ветра и дождя", – сказал Леус в беседе с "Лентой.ру".

Он отметил, что температура воздуха в текущем апреле на 1–1,5 градуса холоднее нормы, при этом аномалий никаких нет, бывал и более холодный месяц.

Метеоролог добавил, что до конца апреля не стоит рассчитывать на солнечную погоду с температурой выше +15 градусов. По его словам, неустойчивая погода сохранится в центральной части Европейской России, в том числе в Московской области.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что москвичам не следует ждать серьезного потепления до конца апреля, так воздух в столице вероятно не прогреется выше +15 градусов.

Так, по словам метеоролога, в понедельник, 18 апреля, температура воздуха составит +6...+11 градусов, к вечеру местами пройдут дожди, ожидается повышенное атмосферное давление. Во вторник будет чуть лучше – потеплеет до +9...+14 градусов. Аналогичен прогноз и для среды.

21 апреля в город снова вернутся дожди, которые сохранятся с перерывами до конца недели. Днем температура не будет подниматься выше +12 градусов.

