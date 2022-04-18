Синоптик рассказал, какой будет погода в России до конца апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В середине следующей недели на территории центральной части России ожидается потепление, однако оно быстро сменится циклоном, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Будет 1–2 дня более-менее теплых с температурой в пределах от +10 до +15 градусов уже в середине следующей недели, но ненадолго. Такая погода будет меняться следующим вторжением циклона со снижением температуры, усилением ветра и дождя", – сказал Леус в беседе с "Лентой.ру".
Он отметил, что температура воздуха в текущем апреле на 1–1,5 градуса холоднее нормы, при этом аномалий никаких нет, бывал и более холодный месяц.
Метеоролог добавил, что до конца апреля не стоит рассчитывать на солнечную погоду с температурой выше +15 градусов. По его словам, неустойчивая погода сохранится в центральной части Европейской России, в том числе в Московской области.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что москвичам не следует ждать серьезного потепления до конца апреля, так воздух в столице вероятно не прогреется выше +15 градусов.
Так, по словам метеоролога, в понедельник, 18 апреля, температура воздуха составит +6...+11 градусов, к вечеру местами пройдут дожди, ожидается повышенное атмосферное давление. Во вторник будет чуть лучше – потеплеет до +9...+14 градусов. Аналогичен прогноз и для среды.
21 апреля в город снова вернутся дожди, которые сохранятся с перерывами до конца недели. Днем температура не будет подниматься выше +12 градусов.
В регионах России началось массовое половодье
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: