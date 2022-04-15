Синоптик рассказал о теплой весенней погоде в Москве на предстоящей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на предстоящей неделе в столице установится весенняя погода. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Уже в понедельник ожидаются разрывы облаков, ночью будут видны звезды, днем иногда будет появляться солнышко, будет облачно, но с прояснениями, а температура поднимется уже до плюс 8–10 градусов", – заявил специалист.

По словам Вильфанда, ко вторнику столбики термометров будут стремиться к плюс 15 градусам, а уже в среду могут даже превысить эту отметку.

Синоптик отметил, что подобная теплая погода уже может считаться весенней. Насладиться теплом можно будет уже в ближайшее воскресенье, добавил он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о снегопаде в Москве 16 апреля. Также он сообщил, что толщина снежного покрова составит порядка 5 сантиметров.