Синоптик рассказала, какой будет погода до конца апреля в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что пришедшая в четверг, 14 апреля, солнечная погода продержится в столице всего один день.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" К сожалению, только четверг будет таким солнечным. Уже в пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями и к вечеру начнется дождь. Сегодня надо воспользоваться теплой солнечной погодой без осадков. Только один день, в четверг, ее будет определять гребень антициклона. Последующие дни власть над погодой вновь вернется к пасмурным циклонам.

По прогнозам метеоролога, до середины следующей недели в Москве будет преобладать облачная и не очень теплая погода. Дневная температура воздуха составит не более +10 градусов. Не исключено, что в какие-то из дней она будет даже ниже климатической нормы, добавила синоптик.

"Атмосфера будет неустойчивой, будет развиваться дождевая облачность и с ней мы ждем местами небольшие дожди", – рассказала Позднякова.

Солнце вернется в столицу лишь в конце следующей недели, говорит метеоролог. "На Пасху ожидается более солнечная погода и без осадков. Не очень тепло, но все-таки и ночная, и дневная температура будет даже чуть выше климатической нормы. Не исключено, что в дневные часы в следующую субботу и воскресенье воздух будет прогреваться до +15 градусов", – уточнила Позднякова.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Дожди еще будут до конца апреля. Сказать, какой интенсивности, сейчас сложно. Все равно, как бы там ни было, природа у нас движется в сторону летнего периода, но особых всплесков тепла не ожидается. Преобладающая температура до конца апреля – это где-то +10…+15 градусов в дневные часы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей столицы в предстоящие выходные ждет осенний характер погоды. В том числе прогнозируются дожди и похолодание. В дневные часы 16 и 17 апреля столбики термометров поднимутся не выше +6...+8 градусов. Ночью температура составит +4...+6 градуса.