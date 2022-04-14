Синоптик рассказала, какой будет погода до конца апреля в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что пришедшая в четверг, 14 апреля, солнечная погода продержится в столице всего один день.
По прогнозам метеоролога, до середины следующей недели в Москве будет преобладать облачная и не очень теплая погода. Дневная температура воздуха составит не более +10 градусов. Не исключено, что в какие-то из дней она будет даже ниже климатической нормы, добавила синоптик.
"Атмосфера будет неустойчивой, будет развиваться дождевая облачность и с ней мы ждем местами небольшие дожди", – рассказала Позднякова.
Солнце вернется в столицу лишь в конце следующей недели, говорит метеоролог. "На Пасху ожидается более солнечная погода и без осадков. Не очень тепло, но все-таки и ночная, и дневная температура будет даже чуть выше климатической нормы. Не исключено, что в дневные часы в следующую субботу и воскресенье воздух будет прогреваться до +15 градусов", – уточнила Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей столицы в предстоящие выходные ждет осенний характер погоды. В том числе прогнозируются дожди и похолодание. В дневные часы 16 и 17 апреля столбики термометров поднимутся не выше +6...+8 градусов. Ночью температура составит +4...+6 градуса.
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