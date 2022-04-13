До половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В выходные дни в Москве ожидается ненастная и прохладная погода. За два дня выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в течение двух дней будут осадки, а в ночь на воскресенье ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью в субботу будет +3…+5 градусов, а днем – +8…+10 градусов. В воскресенье в ночные часы будет -1…+4 градуса, а днем – +3…+8 градусов.
"То есть температура воздуха будет чуть ниже климатической нормы. При этом сохранится плотный северо-восточный ветер. Не исключено, что за субботу и воскресенье выпадет значительное количество осадков – от трети до половины месячной нормы", – цитирует Позднякову РИА Новости.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в четверг, 14 апреля, на смену дождя в столицу придет солнце. В целом, по его словам, в четверг в городе установится комфортная погода. В городе будет около +11 градусов. Синенков при этом отметил, что такая погода продержится в столице недолго: уже в пятницу, 15 апреля, могут возобновиться дожди.
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