Синоптик рассказал, когда в столицу вернется солнце

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал ТАСС, что в четверг, 14 апреля, на смену дождя в столицу придет солнце.
В целом, по его словам, в четверг в городе установится комфортная погода. В городе будет около +11 градусов.
"В будущую ночь мы ожидаем около 0 в столице, по области – от -3...+2 градусов. Завтра днем будет без осадков, (ожидается. – Прим. ред.) +9...+11 градусов", – заявил метеоролог.
Синенков при этом отметил, что такая погода продержится в столице недолго: уже в пятницу, 15 апреля, могут возобновиться дожди.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил жителей Москвы о дождливой и облачной погоде в выходные. В ночь на 16 апреля температура воздуха может упасть до 0 градусов.
Тем временем в Москве исчез постоянный снежный покров. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что в Подмосковье он еще частично сохраняется.
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