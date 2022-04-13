Синоптик рассказал, когда в столицу вернется солнце

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал ТАСС, что в четверг, 14 апреля, на смену дождя в столицу придет солнце.

В целом, по его словам, в четверг в городе установится комфортная погода. В городе будет около +11 градусов.

"В будущую ночь мы ожидаем около 0 в столице, по области – от -3...+2 градусов. Завтра днем будет без осадков, (ожидается. – Прим. ред.) +9...+11 градусов", – заявил метеоролог.

Синенков при этом отметил, что такая погода продержится в столице недолго: уже в пятницу, 15 апреля, могут возобновиться дожди.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил жителей Москвы о дождливой и облачной погоде в выходные. В ночь на 16 апреля температура воздуха может упасть до 0 градусов.

Тем временем в Москве исчез постоянный снежный покров. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что в Подмосковье он еще частично сохраняется.

