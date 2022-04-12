Метеоролог рассказал, когда россиянам ждать настоящего потепления

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Россияне смогут снять теплые куртки уже со второй половины апреля. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что существуют разные представления о том, что такое теплая погода. По его словам, уже сейчас в стране температура воздуха на четыре градуса выше нормы. Такой она будет до 15 апреля, а затем начнет расти.

"Мне нравится определение модельеров одежды. Они утверждают: когда температура воздуха днем достигает 14–15 градусов, люди сбрасывают куртки, плащи, то это явный признак теплой погоды. Именно такая погода прогнозируется уже с середины апреля: 17–18 градусов", – сказал он.

Вильфанд также объяснил, почему одна и та же температура может ощущаться по-разному. Так, ощутимая температура воздуха зависит от нескольких факторов: непосредственно показателя термометра, влажности воздуха, а также силы и направления ветра. Например, если термометр показывает +4 градуса, но на улице идет снег и дует северный ветер с порывами до 20 метров в секунду, человек будет ощущать температуру как -8...-7 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра предупредил москвичей о дождливой и облачной погоде в предстоящие выходные. В ночь на субботу температура может опуститься до 0 градусов, однако уже в воскресенье потеплеет до +7...+9.

