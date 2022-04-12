Москвичей предупредили о дождливых выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о дождливой и облачной погоде в выходные, передает Агентство "Москва".

"В выходные дни, к большому сожалению, погода будет дождливая. Будет понижение температуры в ночь на субботу, 16 апреля, до 0 градусов, будет облачно и дождливо", – заявил синоптик.

По словам Вильфанда, в воскресенье в Москве также будет облачно, ожидаются небольшие осадки. При этом температура воздуха днем составит +7...+9 градусов.

Синоптик при этом отметил, что нынешний температурный фон в столичном регионе соответствует многолетним значениям.

Согласно информации Метеобюро Москвы, за последние сутки в городе выпало почти 35% месячной нормы осадков, которая составляет 44 миллиметра.

Накануне сообщалось, что в Москве исчез постоянный снежный покров. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что в Подмосковье он еще частично сохраняется.

