Дождь и до плюс 15 градусов ожидается в столичном регионе во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 12 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода, временами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит +13...+15 градусов, в Подмосковье – +10...+15 градусов. Ветер подует северо-западного направления с порывами до 10 метров в секунду.

"Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%. В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с дождями на фоне пониженного неустойчивого атмосферного давления, в приземном слое воздуха ощутимый дефицит кислорода", – говорится в сообщении.

Дожди в столице сохранятся до четверга, предупредили ранее в Гидрометцентре. Из-за осадков в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 10:00 вторника.

Кроме того, с 12 апреля ожидается похолодание в южных регионах России. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в Сочи, Кранодарском крае и Ростовской области температура понизится на 10–15 градусов.