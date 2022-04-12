Дождь и до плюс 15 градусов ожидается в столичном регионе во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Во вторник, 12 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода, временами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит +13...+15 градусов, в Подмосковье – +10...+15 градусов. Ветер подует северо-западного направления с порывами до 10 метров в секунду.
"Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%. В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с дождями на фоне пониженного неустойчивого атмосферного давления, в приземном слое воздуха ощутимый дефицит кислорода", – говорится в сообщении.
Дожди в столице сохранятся до четверга, предупредили ранее в Гидрометцентре. Из-за осадков в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 10:00 вторника.
Кроме того, с 12 апреля ожидается похолодание в южных регионах России. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в Сочи, Кранодарском крае и Ростовской области температура понизится на 10–15 градусов.
Синоптик рассказал о погоде в ближайшие дни в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: