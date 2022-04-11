В Росгидромете рассказали, вернется ли солнце в Москву на неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что практически всю неделю москвичей и гостей столицы ожидает облачная и дождливая погода.

Ранее в Москве и области из-за дождя объявили желтый уровень погодной опасности. По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве выпадет около 25% месячной нормы осадков 11 и 12 апреля. Вместе с тем в понедельник в столичном регионе прогнозируется до 10 градусов тепла, облачная погода и дождь.

Цыганков отметил, что дождь 11 апреля будет идти не только днем, но и ночью.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Ночью тоже будет дождь, местами сильный. На северо-западе могут выпасть снежинки, мокрый снег. Температура ночью составит +3...+5 градусов.

По словам специалиста, в последующие дни снега не будет. Однако на протяжении всей недели сохранится дождь и облачная погода. Исключением станет воскресенье, 17 апреля. В этот день, по предварительным данным, осадков не ожидается. При этом температурный фон всю неделю будет близок к норме, указал метеоролог.

Днем во вторник, 12 апреля, в столице прогнозируется облачная погода, небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в городе прогреется до +11…+13 градусов, рассказывает Цыганков. "Ночь на среду ожидается такая же, как и на вторник. Будет облачно, дождь, +3…+5 градусов. Ветер будет подворачивать к северному, дуть со скоростью 10 метров в секунду", – уточнил синоптик.

В среду, 13 апреля, также будет облачно, небольшой дождь, местами умеренный, говорит Цыганков. Ветер ожидается северо-западный, северный порывистый, 13 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +8…+10, ночью будет 0…+5.

"В четверг будет облачно, местами небольшой дождь, температура составит +8…+13 градусов. В ночь с четверга на пятницу – облачно с прояснениями, небольшие осадки, ветер северный. Днем 15 апреля будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный, 8 метров в секунду. Температура поднимется до +10...+15 градусов", – рассказывает метеоролог.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета В ночь с пятницы на субботу ожидается +1...+6. В субботу днем будет облачно, временами дождь, +7...+10 градусов. В ночь с субботы на воскресенье – облачно, без осадков, +2…+7. Днем в воскресенье, предварительно, будет облачно без осадков, +6…+11. И ветер повернет уже на юго-западный.

Поскольку на Москву циклоны идут одним за другим, говорить о наступлении солнечной погоды в ближайшее время пока не приходится, подчеркнул синоптик.

"Очень мощный циклон сейчас над Балтикой, по югу над черным морем – два циклона. Следующий циклон стоит в районе Англии, еще один в районе Гренландии. Циклоны друг за другом идут, поэтому надежды на устойчивое солнце пока у нас нет", – заключил эксперт.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что постоянный снежный покров в столице наконец исчез. Однако в Подмосковье местами он сохранился. Например, в поселении Михайловском снежный покров составляет 2 сантиметра, уточнил синоптик.

