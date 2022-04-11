Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник, 11 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода, дождь и до 10 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Ожидается облачная погода, временами дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит от +6 до +8 градусов, по области – от +5 до +10 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве и Подмосковье прогнозируется неустойчивая погода, атмосферное давление будет ниже нормы, содержание кислорода в приземном слое воздуха низкое.

Ранее синоптик предупредил, что в понедельник и вторник, 11 и 12 апреля, выпадет порядка 25% месячной нормы осадков. Также метеоролог добавил, что в течение недели температура будет выше нормы на 3–4 градуса. Во второй половине недели москвичам пообещали появление солнца, но на короткое время.

В свою очередь, Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за сильного дождя. Новое предупреждение действует до 10:00 12 апреля.

