Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В понедельник, 11 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода, дождь и до 10 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Ожидается облачная погода, временами дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит от +6 до +8 градусов, по области – от +5 до +10 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве и Подмосковье прогнозируется неустойчивая погода, атмосферное давление будет ниже нормы, содержание кислорода в приземном слое воздуха низкое.
Ранее синоптик предупредил, что в понедельник и вторник, 11 и 12 апреля, выпадет порядка 25% месячной нормы осадков. Также метеоролог добавил, что в течение недели температура будет выше нормы на 3–4 градуса. Во второй половине недели москвичам пообещали появление солнца, но на короткое время.
В свою очередь, Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за сильного дождя. Новое предупреждение действует до 10:00 12 апреля.
В Москве может выпасть больше трети от месячной нормы осадков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: