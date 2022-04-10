Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве из-за сильного дождя продлили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Новое предупреждение действует до 10:00 12 апреля.

"Москва. Погода потенциально опасна. Дождь, местами сильный", – отмечается в сообщении синоптиков.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье. Ранее Гидрометцентр объявлял желтый уровень погодной опасности до 21:00 11 апреля в столице и до 09:00 того же дня – в области.

По данным ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, с утра понедельника до утра вторника в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков. Дождь в столице прекратится лишь к утру четверга. При этом оставшаяся часть недели обещает быть сухой и солнечной.