Синоптик рассказал о погоде на следующей неделе в Москве

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Дневные температуры в начале недели поднимутся до 10–14 градусов тепла. Об этом "Вечерней Москве" рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, заморозков ожидать не стоит. Минимальные ночные температуры на неделе не будут ниже +3...+5 градусов.

В частности, в понедельник температура будет на уровне +6...+8 градусов. Во вторник она поднимется до +10...+14 градусов. Тем не менее, в среду дневные температуры могут опуститься до +8...+9 градусов из-за фронтального раздела. Также в конце недели показатели могут снизиться до +5...+6 градусов.

Как отметил Шувалов, в течение недели возможно выпадение осадков в виде дождя. Наиболее вероятно – в понедельник, среду и четверг.

Ранее сообщалось, что пятница, 8 апреля, стала самым теплым днем с начала этой весны. В 13 часов на метеостанции ВДНХ зафиксировано +13.2 градуса.

