Температуру отопления в Москве снизили до минимума

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температуру теплоносителя в столичной системе отопления снизили до минимума на фоне резкого потепления. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Сегодня в городе до +15 градусов. По прогнозам синоптиков, все выходные дни столбики термометров будут подниматься до +10 градусов и выше. Городские службы заранее начали поэтапно понижать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. Сейчас она минимальная", – говорится в публикации.

Уточняется, что режим работы системы отопления определяется заранее с учетом краткосрочного прогноза погоды, в частности ожидаемой температуры воздуха на улице. Регулирование подачи тепла осуществляется за счет снижения или повышения температуры теплоносителя, а также посредством уменьшения или увеличения его объема в теплосети.

Ранее в столичном метро в связи с приходом весны начали снимать вторые вестибюльные двери. Как объяснили в Дептрансе, это нужно, чтобы на станциях было больше воздуха. Пока демонтировано 20% дверей, остальные уберут до конца апреля.

8 апреля стало самым теплым днем в Москве с начала этой весны. В 13:00 метеостанция на ВДНХ зафиксировала +13.2 градуса. Однако температура после этого продолжила повышаться.

