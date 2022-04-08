Синоптики рассказали о погоде в России в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура воздуха в большинстве регионов европейской части России превысит норму на 5–7 градусов в выходные. Об этом сообщает портал "Метеовести".
Температура воздуха днем в Москве будет +9…+11 градусов, а ночью – +5…+7 градусов. В субботу в столице не ожидается осадков, а в воскресенье в городе пойдет дождь. В Санкт-Петербурге также будет временами дождь, а столбики термометров поднимутся до +7…+9 градусов днем и +1…+3 градусов – ночью.
В Мурманске, Архангельске, Вологде и Сыктывкаре будет облачно, дождливо и ветрено. Облачная погода с небольшим дождем ожидается также в Курске и Воронеже.
В Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи и Симферополе воздух прогреется до +20 градусов. Синоптики спрогнозировали солнечную и сухую погоду на юге России. Осадков не ожидается в Екатеринбурге, Челябинске и Омске, а в Новосибирске возможен кратковременный дождь.
Из-за антициклона на юге Дальнего Востока будет солнечно и сухо в субботу, а на следующий день циклон из Китая принесет плотные облака и небольшой дождь.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода, характерная для второй половины мая, придет в Москву в пятницу, 8 апреля. Он добавил, что в этот день воздух днем прогреется до 15 градусов. В выходные и в начале следующей недели температура будет немного ниже – +9...+12 градусов.
"Утро": низкое атмосферное давление ожидается в Москве 8 апреля
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