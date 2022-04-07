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Транспорт

14:40

Столичные водители могут приступить к смене резины в выходные – синоптики

транспортавтопогода

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Начать смену зимней резины на летнюю можно уже в эти выходные. Об этом сообщает портал "Метеовести".

По прогнозам синоптиков, утренний снегопад в Центральной России может стать последним в текущем сезоне. Ближайшая неделя завершит метеорологическую зиму.

В ночь на 7 апреля воздух в Москве остыл до -3,1 градуса. Она может стать последней в столице, когда столбики термометров опускались ниже нуля.

В ближайшие дни в город придет потепление. Уже в пятницу температура воздуха впервые с начала года будет составлять от +12 до +17 градусов. В целом среднесуточная температура воздуха будет устойчиво выше +5 градусов, в связи с чем автовладельцы могут приступать к смене автошин с зимнего на летний вариант.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова допустила выпадение мокрого снега в столице до конца апреля. Однако он, по словам синоптика, будет не таким значительным.

Вместо снегопадов в столицу могут прийти дожди. "Автодор" призвал водителей к внимательности, напомнив, что на мокрой дороге сцепление шин с асфальтом ухудшается. А это чревато возникновением риска потерять управление автомобилем.

В Москву пришло потепление

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