Снежный покров в Москве исчезнет через неделю – синоптик

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снежный покров в Москве исчезнет через неделю, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Ближайшая неделя наконец-то завершит метеорологическую зиму, поставит жирную точку в существовании ее последних атрибутов – снега и холода", – сообщил синоптик.

По его словам, ночь на 7 апреля в столице может стать последней с устойчивой минусовой температурой. В последующие ночи столбики термометров в городе будут находиться на отметке выше нуля.

"Уже днем в четверг столбики термометров в столице устремятся на штурм 10-градусной отметки, а в последующие сутки без труда будут преодолевать и эту температурную высоту: в пятницу будет +11…+16 градусов, в субботу – +7…+12, в воскресенье – +9…+14, в понедельник – +11…+16, а во вторник не исключено, что воздух в разгар дня прогреется до небывалых в этом году +15…+20 градусов", – считает Тишковец.

Также синоптик полагает, что стремительное наступление весны будет периодически сопровождаться обильными дождями. Среднесуточная температура воздуха при этом будет выше +5 градусов. После этого автовладельцы могут задумываться о смене зимней резины на летнюю.

"В такой ситуации снежный покров, высота которого сейчас в столице составляет 19 сантиметров, станет таять на глазах, уже через неделю сугробы в Москве исчезнут, как и положено по многолетней климатической дате схода снежного покрова", – заключил ведущий специалист центра погоды "Фобос".

Он добавил, что граница снежного покрова в европейской части России, которая в настоящий момент проходит через Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Тамбовскую, Саратовскую и Оренбургскую области, к середине апреля отодвинется к северу примерно на 500–700 километров.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, когда в Москву придет потепление. По ее словам, это произойдет уже в ближайшие дни.

