Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие выходные в Москве ожидается облачная и дождливая погода с температурой до 12 градусов тепла, рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в связи с приходом в столичный регион более прохладных воздушных масс выходные окажутся не такими теплыми, как последние дни рабочей недели.

"В субботу и воскресенье будет преобладать облачная погода, днем – с редкими прояснениями, минимальная температура в столице будет порядка +1...+3 градусов, дневная температура в субботу – +8...+10, в воскресенье – на один-два градуса повыше", – заявила Позднякова.

Синоптик отметила, что в дневные часы местами ожидается небольшой дождь, который будет периодически возобновляться и в ночные часы. Позднякова уточнила, что температура 9 и 10 апреля будет превышать климатическую норму на 2–3 градуса.

"Для кого-то это, может быть, хорошо, а для снега плохо, потому что дожди и высокая температура постараются быстро расправиться со снежным покровом в столичном регионе", – заключила специалист.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что в Москве в четверг воздух будет прогреваться до 11–13 градусов тепла, а в пятницу температура составит 14–16 градусов. Она добавила, что осадки в ближайшие дни сохранятся.

