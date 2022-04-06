Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду, 6 апреля, в столичном регионе ожидаются облачная погода, небольшие осадки и до 5 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит от +3 до +5 градусов, по области – от 0 до 5 градусов тепла. Ветер – юго-западный, 5–10 метров в секунду, местами порывы 12–14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, циклон повернется к столичному региону теплой стороной. При порывистом ветре днем пройдут осадки. Геомагнитный фон прогнозируется спокойный.

Ранее сообщалось, что в четверг воздух будет прогреваться до 11–13 градусов тепла, а в пятницу температура составит 14–16 градусов тепла. Осадки в ближайшие дни сохранятся.