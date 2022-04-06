В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет потепление

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В четверг воздух будет прогреваться до 11–13 градусов тепла, а в пятницу температура составит 14–16 градусов тепла. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Она добавила, что осадки в ближайшие дни сохранятся.
"В среду это дождь и мокрый снег, в четверг – дождь, так как у нас повышение температуры, и воздух будет прогреваться до 11-13 градусов тепла", – приводит слова синоптика ТАСС.
По словам Макаровой, в выходные вновь немного похолодает – до 6–12 градусов тепла.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сугробы в Москве должны растаять к 20 апреля. Он отметил, что период снеготаяния будет длительнее, чем ожидалось.
Москвичей предупредили о дожде с мокрым снегом
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