Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер обрушатся на Москву в ближайшие часы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер обрушатся на Москву после 15:00 5 апреля. Непогода сохранится до 09:00 6 апреля, сообщает столичное управление МЧС.

По данным Росгидромета, порывы южного и юго-западного ветра усилятся до 18 метров в секунду. В связи с этим спасатели порекомендовали автомобилистам значительно снижать скорость движения на дорогах и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также им следует избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений – и парковать автомобили вдали от деревьев.

Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и призвали их не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

"Будьте внимательны и осторожны! В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22", – говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в Москве окончательно встала на путь потепления, уже во второй половине апреля жители столицы смогут снять пуховики. По его словам, сильных снегопадов этой весной в Москве больше не прогнозируется.

Вильфанд также заявил, что в ближайшие дни дневные температуры в Москве приблизятся к 10-градусной отметке. В среду ожидается 6–8 градусов тепла, в четверг – около 8–9 градусов. При этом к пятнице, 8 апреля, температура воздуха в столице поднимется до плюс 10–12 градусов.