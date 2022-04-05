Синоптик рассказал, когда жители Москвы смогут снять пуховики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Погода в Москве окончательно встала на путь потепления, уже во второй половине апреля жители столицы смогут снять пуховики, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Весна неуклонно идет, температура будет повышаться. <...> По расчетам, показатели плюс 13–15 градусов, которые позволят людям сбросить куртки и плащи, прогнозируются в Москве во второй половине месяца", – сказал синоптик.

По его словам, сильных снегопадов этой весной в Москве также не прогнозируется.

Ранее Вильфанд заявил, что к пятнице, 8 апреля, температура воздуха в Москве поднимется до плюс 10–12 градусов. По его словам, в ближайшие дни дневные температуры приблизятся к 10-градусной отметке. В среду ожидается 6–8 градусов тепла, в четверг – около 8–9 градусов.