Москвичам пообещали потепление до плюс 12 градусов к концу рабочей недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

К пятнице, 8 апреля, температура воздуха в Москве поднимется до +10...+12 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Агентству "Москва".

По его словам, в ближайшие дни дневные температуры приблизятся к 10-градусной отметке. В среду ожидается 6–8 градусов тепла, в четверг – около 8–9 градусов.

Также синоптик сообщил, что в четверг и пятницу пройдут дожди, которые будут способствовать таянию снега.

"Наиболее заметные осадки в виде дождя прогнозируются 7–8 апреля, но это неплохо, поскольку именно дождь размывает снежный покров. Снег сойдет 12–13 апреля", – сказал Вильфанд.

В выходные днем воздух в столице прогреется до 7–10 градусов выше нуля. Также пройдут дожди.

Специалист добавил, что температура в городе будет постепенно повышаться, а сильных снегопадов не предвидится. Уже во второй половине месяца москвичам удастся сбросить куртки и плащи.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что самым теплым днем в столице станет пятница, 8 апреля. Синоптик не исключает, что суббота и воскресенье тоже смогут порадовать москвичей по-настоящему весенним теплом.