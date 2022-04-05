Москвичам пообещали потепление до плюс 12 градусов к концу рабочей недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
К пятнице, 8 апреля, температура воздуха в Москве поднимется до +10...+12 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Агентству "Москва".
По его словам, в ближайшие дни дневные температуры приблизятся к 10-градусной отметке. В среду ожидается 6–8 градусов тепла, в четверг – около 8–9 градусов.
Также синоптик сообщил, что в четверг и пятницу пройдут дожди, которые будут способствовать таянию снега.
"Наиболее заметные осадки в виде дождя прогнозируются 7–8 апреля, но это неплохо, поскольку именно дождь размывает снежный покров. Снег сойдет 12–13 апреля", – сказал Вильфанд.
В выходные днем воздух в столице прогреется до 7–10 градусов выше нуля. Также пройдут дожди.
Специалист добавил, что температура в городе будет постепенно повышаться, а сильных снегопадов не предвидится. Уже во второй половине месяца москвичам удастся сбросить куртки и плащи.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что самым теплым днем в столице станет пятница, 8 апреля. Синоптик не исключает, что суббота и воскресенье тоже смогут порадовать москвичей по-настоящему весенним теплом.
Москвичей предупредили о гололедице
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