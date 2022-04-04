Россияне теперь могут приобрести страховку от плохой погоды на отдыхе

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
С 1 апреля россияне могут купить страховку от плохой погоды на отдыхе. Эта программа была запущена впервые в России, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров.
Страховку можно купить через турагента.
"Пионером сервиса стал туроператор Online express, интегрировавший соответствующий страховой продукт компании "Ренессанс Страхование" в свою систему бронирования", – говорится в сообщении.
Страховка позволяет вернуть до половины стоимости тура, но не более 30 тысяч рублей на человека, если температура воздуха и количество осадков будут значительно отличаться от погоды, привычной для этого региона. При этом нормальная погода рассчитывается на основании исторических погодных данных.
Однако неблагоприятной погодой считаются дождь, снег или похолодание.
"В системе у турагента отображается графа "Страхование от неблагоприятной погоды" сразу с указанием точных значений количества выпавших осадков и температуры воздуха, превышение которых считается страховым случаем", – говорится в сообщении.
Стоимость погодной страховки составляет около 3% от стоимости тура. Ее покупка будет выгодна для тех, кто покупает недорогие туры.
Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что поездки в страны, туры в которые отменены из-за отсутствия взаимного авиасообщения, закрытого воздушного пространства или коронавирусных ограничений, вряд ли будут возможны в ближайшее время. Она пояснила, что если оплаченная поездка за рубеж не может состояться, то туристы могут перенести путешествие на другие даты или изменить направление.
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