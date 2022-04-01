В Ростуризме объяснили, что делать туристам с отмененными после 24 февраля поездками

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Поездки в страны, туры в которые отменены из-за отсутствия взаимного авиасообщения, закрытого воздушного пространства или коронавирусных ограничений, вряд ли будут возможны в ближайшее время. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.
Она пояснила, что если оплаченная поездка за рубеж не может состояться, то туристы могут перенести путешествие на другие даты или изменить направление. Граждане также могут оформить возврат средств за тур.
"Однако, учитывая положения статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении соответствующего договора, сумма, подлежащая к возврату потребителю, может быть существенно ниже суммы, уплаченной по договору. Так как туроператор уже мог понести какие-либо расходы, связанные с исполнением договора", – написала Догузова.
Она также рассказала, что в настоящее время снизилось количество рейсов и выросли цены. Из-за этого может измениться стоимость даже полностью оплаченного тура. При этом туроператоры по возможности пытаются сохранить цены на прежнем уровне.
Догузова пояснила, что часть туроператоров переносит поездки на Россию.
"Но вместе с тем важно понимать, что взаимоотношения с российскими отелями и бизнес-процессы у всех выстроены по-разному и, исходя из фактических обстоятельств, каждый туроператор самостоятельно формирует свои предложения по перебронированию зарубежных туров на российские направления", – добавила глава Ростуризма.
Она подчеркнула, что ведомство обратилось с просьбой к гостиницам идти навстречу туроператорам. Те же в свою очередь выразили готовность помочь в этом вопросе.
Ранее Догузова рассказала, что полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям могут восстановить уже этой весной. По ее словам, сейчас Ростуризм с туроператорами при поддержке Минтранса и Росавиации совместно с зарубежными коллегами выстраивают новые логистические цепочки.
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