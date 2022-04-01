Полетные программы по популярным зарубежным направлениям могут восстановить весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям могут восстановить уже этой весной, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

По ее словам, сейчас Ростуризм с туроператорами при поддержке Минтранса и Росавиации совместно с зарубежными коллегами выстраивают новые логистические цепочки.

Она отметила, что в целый ряд стран нельзя поехать из-за различных ограничений, однако есть государства, готовые принимать российских туристов.

Ранее российские туроператоры приостановили продажу туров по большинству массовых направлений. По словам Догузовой, решения по новым полетным программам будут приниматься после возвращения всех российских туристов на родину. Догузова попросила туристов ответственно подходить к планированию поездок за рубеж в связи с постоянно меняющимися обстоятельствами.

Россиянам назвали стоимость длительных зарубежных туров на срок от 21 ночи. Директор по рекламе и PR туроператора "Русский Экспресс" Анна Филатовская рассказала, что сейчас количество длительных путевок составляет до 20% текущих бронирований как за рубеж, так и внутри России.

