Планирующим путешествие за рубеж россиянам дали советы по расчетам в валюте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россиянам, собирающимся отправиться в отпуск за границу, дали рекомендации по расчетам в валюте. Об этом сообщает портал TourDom.ru.

По словам главы компании "АРТ-ТУР" Дмитрия Арутюнова, туристам следует заранее внести через туроператора депозит в рублях для оплаты допуслуг в гостинице.

"Тогда наличные туристам почти не понадобятся. Когда счет будет закрыт, мы вернем разницу, если она останется", – пояснил эксперт.

В свою очередь, руководитель сети "Розовый слон" Алексан Мкртчян также отметил необходимость депозита. Он уточнил, что на сегодняшний день путешественники перед поездкой бронируют через туристическое агентство самые разные услуги. Так, они заранее планируют трансферы, экскурсии и даже ужины.

Кроме того, планирующим отдых россиянам напомнили и о способе самостоятельного расчета: получить наличные в других странах можно, используя системы денежных переводов. Среди самых крупнейших и известных – "Золотая корона" и "Контакт". Уточняется, что через сайт или приложение сервисов деньги можно отправить самому себе.

В Турции работают обе данные системы, в Египте партнером "Золотой короны" является Shift в отделениях банка Banque du Caire, однако в Эмиратах и Таиланде российские системы переводов не представлены. При этом эксперты напомнили про ограничения сумм переводов в месяц и про потери от конвертаций.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что категорию вакцинных туров могут заменить поездки за банковскими картами платежных систем Visa и Mastercard. Так, тур в Узбекистан от "Веди групп" рассчитан на 3 суток. Во второй день туристы смогут оформить карты Visa или Mastercard в местном банке.

Эксперты выразили уверенность, что предложения "карточных" туров в страны постсоветского пространства будут только расширяться. При этом специалисты банковской отрасли предупредили, что мошенники могут активизироваться в данной нише, представляясь якобы организаторами авторских путешествий.