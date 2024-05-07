РБК: в Москве найден мертвым экс-председатель совета директоров "Норникеля" Филипьев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бывший председатель совета директоров компании "Норильский никель" Александр Филипьев найден мертвым в своей квартире в Москве. Об этом со ссылкой на источник в МВД сообщает РБК.

"Тело мужчины обнаружила его жена 5 мая. В скорой помощи констатировали, что банкир умер естественной смертью", – указано в сообщении.

По данным источника, Филипьев с 2020 года болел онкологией. Мужчина ранее был председателем правления Росбанка и банка "Таврический", пост главы совета директоров "Норникеля" он занимал с 1998 по 1999 годы.