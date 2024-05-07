Президент Кубы сообщил о начале рабочего визита в Россию

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что начинает рабочую поездку в Россию, в ходе которой он собирается обсудить работу над приоритетными областями двусторонней повестки между странами, передает ТАСС.

"Соотечественники, мы начинаем рабочий визит в Россию для работы над приоритетными областями двусторонней повестки после переизбрания президента Владимира Путина", – написал он.

Бермудес также сообщил, что делегация примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Политик отметил, что его визит проходит в рамках 64-й годовщины восстановления дипломатических отношений между странами.

Ранее стало известно, что президент Киргизии Садыр Жапаров поприсутствует на параде Победы в Москве. Он также будет участвовать в юбилейном саммите Евразийского экономического союза 8 мая.