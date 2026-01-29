Собянин: в этом году в Москве начнется создание зон отдыха у воды нового формата

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В 2026 году в Москве начнется создание зон отдыха у воды нового формата. Планами поделился Сергей Собянин, подведя итоги работы комплекса городского хозяйства (КГХ) в 2025-м.

Мэр напомнил, что с 2012 по 2025 год сотрудники КГХ провели восстановительные работы на 179 водных объектах, включая пруды и озера. В прошлом году работы завершились на 19 из них, среди которых – пруд в парке 50-летия Октября, Дунькин пруд в ЗелАО, пруд-регулятор Чертаново-0 (Малый Чертановский пруд), Верхний и Нижний Кузьминские пруды, Шибаевский пруд в ЮВАО, а также Большой и Малый Воронинские пруды в ЮЗАО.

В планах на текущий год значится реабилитация еще 13 водных объектов. В их число вошли Большой Молжаниновский пруд в САО, Егерский пруд в ВАО, Братеевский пруд-регулятор в ЮАО, пруды на реке Битце № 1 и 2, старица у Малого Качаловского пруда в ЮЗАО, Мичуринский пруд, Большой Мещерский пруд в ЗАО и Тереховский пруд в СЗАО.

Подобные работы, по словам градоначальника, направлены на улучшение экологического и санитарного состояния городских водоемов. Выбор объектов для реабилитации основывается на многолетнем анализе их состояния, темпах развития комфортной городской среды и пожеланиях местных жителей.

Реабилитационные работы проводятся поэтапно. Сначала специалисты очищают дно от отложений и мусора, что помогает восстановить нормативную глубину водоемов и предотвратить их цветение в летний период. Затем формируется дно с помощью отсыпки песка и при необходимости создается водоупорный слой.

Следующим этапом является полный или частичный ремонт береговых полос для предотвращения попадания прибрежного грунта в воду. На заключительном этапе создаются зоны биоплато, где в теплое время года высаживаются различные водные растения.

В рамках реализации проекта по созданию зон отдыха у воды нового формата специалисты уже начали обустраивать 15 мест отдыха в семи округах мегаполиса, продолжил глава города.

Работы, в частности, затронули:



Головинские и Ангарские пруды в САО;

Джамгаровский и Долгие (Виноградовские) пруды в СВАО;

Гольяновский, Большой Перовский и Владимирский пруды в ВАО;

Бирюлевский Верхний и Нижний пруды в ЮАО;

Черневские (пляжи № 1 и 2) и Ясеневские пруды в ЮЗАО;

Большой Очаковский, Верхний Удальцовский и Центральный пруды в Солнцеве в ЗАО;

зону отдыха "Заречье" на реке Десне в ТиНАО.

В настоящее время эксперты демонтируют старые конструкции и готовят свайные поля для новых настилов. Например, на Гольяновском и Черневском прудах уже вырыли котлованы для будущих бассейнов.

Также в столице был разработан новый стандарт благоустройства прибрежных территорий для обеспечения комфорта и безопасности отдыхающих, подчеркнул Собянин. Причем особое внимание уделяется пляжам, где планируется установка настилов из террасной доски, возведенных на сваях, для размещения на них шезлонгов и лежаков.

Общая площадь таких настилов в 15 зонах составит приблизительно 39 тысяч квадратных метров. Кроме того, у кромки воды появятся полосы белого песка, зонты и навесы для защиты от солнца. Также оборудуют раздевалки с душевыми и санузлами.

Вместе с тем при наличии соответствующих технических условий будут созданы бассейны. Всего в 2026 году планируется открытие четырех таких зон: на Гольяновском, Черневском (пляж № 2), Головинских прудах и в зоне отдыха "Заречье".

Рядом с пляжами будут оборудованы спортивные площадки для воркаута и волейбола, а также игровые зоны для детей разных возрастов. В зонах отдыха проложат комфортные пешеходные дорожки, установят опоры освещения, скамейки и урны. При наличии свободного пространства появятся беседки, качели и гамаки. Для семейного отдыха предусмотрены специальные пикниковые зоны и кафе.

Для обеспечения безопасности будут установлены системы видеонаблюдения и оповещения, а также спасательные вышки. В свою очередь, уют и атмосферу создадут архитектурно-художественная подсветка. Помимо этого, в пляжных зонах разместят медпункты для оказания срочной помощи.

Соответствующий пилотный проект по внедрению нового стандарта был успешно реализован в 2025 году на Пионерском пруду в Парке Горького, напомнил Собянин. Обычный водоем превратился в настоящий мини-курорт, расположенный в самом центре столицы.

В начале декабря прошлого года в Кузьминках стартовала реабилитация Шибаевского пруда. На его дне скопилось значительное количество ила. В ходе работ специалисты очистят водоем и создадут дополнительную зону биоплато площадью 710 квадратных метров. В теплое время года там высадят свыше 13 тысяч водных растений.