Доцент Шихов: риск заражения через немытую банку газировки незначителен

Фото: depositphotos/BrunoWeltmann​

Риск заразиться серьезной инфекцией при употреблении газировки из немытой алюминиевой банки минимален, однако полностью исключать его нельзя. Об этом "Газете.ру" рассказал доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Сергей Шихов.

Эксперт пояснил, что на этапе производства и логистики алюминиевая тара проходит регулярную мойку и дезинфекцию и находится под контролем служб качества. По его словам, до момента формирования групповой упаковки тара гарантированно чистая и не представляет санитарной угрозы.

Потенциальные риски могут возникнуть уже на стадии розничной торговли, после извлечения банок из общей упаковки.

"Из примеров нарушения правил хранения, торговли и наличия гигиенических рисков: неправильное хранение, грязные полки или тара; размещение напитков в запрещенных зонах или без соблюдения порядка", – отметил Шихов.

Ранее в Индии около 100 человек отправили на домашний карантин из-за вируса Нипах. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое. При этом выяснилось, что заразиться им можно

при употреблении манго, которое ранее укусила зараженная летучая мышь.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию с вирусом Нипах на контроле. По последним данным, в России не зафиксировали ни одного случая завоза инфекции.