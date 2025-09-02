Врач Мясников: сладкие газированные напитки вызывают воспаление у детей

Фото: depositphotos/monticello

Необходимо исключить сладкие газированные напитки из рациона ребенка, так как этот продукт вызывает воспаление. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на программу "О самом главном", в которой врач Александр Мясников дал рекомендации по поводу питания школьников.

Эксперт обратил внимание, что в школу родители отправляют "крепеньких" детей, однако спустя время у них появляется перекос плечевого пояса, сколиоз и близорукость. Помимо этого, ухудшается зрение, а грудь становится впалой. Врач назвал это проблемой.

"У нас 40%, по статистике, окончивших школу людей были физически недоразвитыми. Поэтому в школе самое главное – сохранить здоровье", – отметил Мясников, добавив, что речь идет не только про физическое, но и ментальное здоровье.

Медик посоветовал чередовать умственную деятельность и подвижность детей. Кроме того, он порекомендовал покупать школьникам гаджеты без выхода в интернет, но с обучающими программами.

Затронув тему питания, Мясников отметил, что для иммунитета ребенку необходимы Омега-3 и витамин D. Именно поэтому он призвал кормить школьников овощами и фруктами.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева предложила убрать фастфуд и сладости из школьных столовых. По ее словам, такие продукты лишь увеличивают риск лишнего веса, а также серьезных заболеваний в будущем.

Дети проводят в школе значительную часть дня, в связи с чем необходимо формировать устойчивые привычки к здоровому питанию именно в образовательных учреждениях, убеждена парламентарий. Она призвала оставить в буфетах сбалансированные и здоровые блюда.

