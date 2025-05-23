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Подростки в России стали покупать полезные продукты вместо чипсов и газировки. Об этом говорится в исследовании сети гипермаркетов "О’КЕЙ", которое есть в распоряжении Москвы 24.

Аналитики выявили устойчивый рост покупательской активности среди детей в возрасте 12–15 лет, представителей так называемого поколения альфа. За последний год число покупок с участием подростков, как самостоятельно, так и в сопровождении родителей, увеличилось на 30%.

По данным сети, свыше 65% молодых людей совершают покупки по заранее составленному списку. Чаще всего он создан по собственному запросу, не связанному с родительскими задачами. При этом 47% внимательно изучают состав продуктов перед покупкой на содержание сахара, калорийность и наличие искусственных добавок.

Как показало исследование, к основным категориям расходов подростков относятся снеки и напитки – 44%, косметика – 16%, товары для хобби и творчества – 12%, электроника и аксессуары – 8%. Поколение альфа проявляет интерес к новинкам, товарам с яркой упаковкой и лимитированным сериям в категории напитков и сладостей.

Кроме того, по сравнению с 2024 годом в 2,5 раза вырос спрос на лимонады без сахара, воду с витаминами и натуральные морсы – эти позиции часто оказываются в чеках подростков. Среди снеков популярны вегетарианские чипсы, хлебцы, а также безглютеновые продукты.

Директор по PR сети гипермаркетов Мария Моисеенко уточнила, что представители молодого поколения обладают высокой цифровой грамотностью и легко осваивают новые технологии. Они все чаще советуют родителям, что купить, участвуют в выборе брендов и вовлекают взрослых в использование новых форматов – от цифровых карт до участия в акциях.

"Подростки <...> делают выбор не только по вкусу, но и пользе. Это поколение больше ориентировано на осознанное потребление", – добавила она.

Ранее 40% опрошенных россиян заявили о необходимости ввести законодательный запрет на продажу сладостей, газировки и фастфуда детям. Против данной идеи высказались 48% респондентов.

В Госдуме считают, что такой запрет детям не поможет, поскольку найдутся взрослые, способные купить снеки и отдать их ребенку. Надо воспитывать стремление к здоровому образу жизни в семье и школе, сказала глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.