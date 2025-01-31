Почти 40% россиян поддержали запрет продажи фастфуда детям

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Почти 40% россиян в ходе опроса заявили, что необходимо ввести законодательный запрет на продажу сладостей, газировки и фастфуда детям. С исследованием аналитического центра ознакомилась "Газета.ру".

Против запрета высказались 48% респондентов. Остальные 13% не выразили точного мнения по этому вопросу.

Сторонники запрета отметили, что ограничение молодого поколения в покупке вредной пищи поможет сократить число несовершеннолетних с избыточным весом, повысит среди них знания о правильном питании и снизит затраты на продукты.

В свою очередь, россияне, выступившие против, заявили, что этой мерой нельзя исправить физическое здоровье подростков. Более 40% из них подчеркнули, что проблема требует комплексного подхода. Однако почти 30% респондентов вовсе не увидели вреда в употреблении фастфуда.

Более половины опрошенных высказались за запрет в отношении детей до 14 лет. При этом некоторые выразили похожее мнение относительно 16- и 14-летних представителей молодежи.

Кроме того, выяснили аналитики, 39% россиян были бы не против маркировки вредной пищи с предупреждающей информацией о последствиях ее употребления.

Также опрошенные назвали наиболее часто покупаемые детьми вредные продукты. В тройку лидеров вошли чипсы (21%), газированные напитки (19%) и картофель фри (16%). Кроме них, в списке оказались бургеры и энергетические напитки (по 12%), сухарики и шоколадные батончики (от 5 до 7%), продукты с большим содержанием сахара, жевательная резинка, хлебобулочные изделия (от 1 до 4%).

Примерно 65% респондентов заявили, что ограничивают своих детей в покупке подобной пищи. В то же время в семьях почти 10% опрошенных установлен запрет на ее покупку и употребление. Однако 28% отметили, что пока не могут отказаться от фастфуда. Еще 26% намеренно не хотят этого делать.

При этом 47% родителей отказались бы от вредной еды, чтобы показать пример своим детям.

Ранее в России предложили ввести запрет на продажу фастфуда несовершеннолетним. Автор инициативы директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что подобные нововведения положительно скажутся на самочувствии и внешнем виде подрастающего поколения и состоянии здоровья нации в целом.

Кроме того, подчеркнул он, привычки формируются и закрепляются в раннем возрасте. В таком ключе опасность потребления фастфуда заключается в том, что организм ребенка привыкает получать больше энергии, чем успевает ее расходовать.

