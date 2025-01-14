Общественник Орлов предложил ввести ограничения на продажу фастфуда детям

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В России могут ввести запрет на продажу фастфуда гражданам, не достигшим 18 лет. С таким предложением обратился директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов в ГД, Софвед и Минздрав РФ, пишет газета "Известия".

В своем письме он попросил дать оценку уместности внесения соответствующего изменения по аналогии с алкогольной и табачной продукцией. Сам же Орлов считает, что подобные нововведения положительно скажутся на самочувствии и внешнем виде подрастающего поколения и состоянии здоровья нации в целом.

Общественник подчеркнул, что пищевые привычки формируются и закрепляются в раннем возрасте. В таком ключе опасность потребления фастфуда заключается в том, что организм ребенка привыкает получать больше энергии, чем успевает ее расходовать.

"Таким образом, многие подростки вступают во взрослую жизнь, уже имея избыточную массу тела и предпосылки для развития сердечно-сосудистых заболеваний", – заключил директор ИИПСП.

Между тем в США школьник потерял зрение из-за того, что питался только фастфудом. По данным СМИ, 12-летний мальчик из Массачусетса ослеп из-за своего рациона питания, в котором не было жизненно важных питательных веществ.

Родители ребенка утверждали, что у сына аутизм и боязнь определенных структур пищи, поэтому он мог есть только бургеры, картофель фри, пончики и пить сок. Журналисты, в свою очередь, писали, что проблемы со зрением у школьника возникли в начале 2024 года и со временем ухудшились. Врачи выявили в его организме серьезный дефицит витаминов, в том числе витаминов A, C и D, а также меди и цинка.