В США 49 человек отравились в McDonald's

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49 человек из 10 штатов США отравились после посещения сети фастфуда McDonald’s, пишет Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Первые случаи были зарегистрированы 27 сентября. По данным на 22 октября, из 49 человек 10 были госпитализированы, а один пожилой из Колорадо скончался.

Наибольшее число пострадавших отмечается в штатах Колорадо и Небраска – 27 и 9 человек соответственно.

Все опрошенные ели фастфуд, а большинство конкретно употребляли так называемый четвертьфунтовый чизбургер, известный как "Роял Чизбургер". В некоторых штатах данная позиция может быть недоступна.

Причиной заражения стала кишечная палочка. Конкретный ингредиент, из-за которого люди отравились, пока не определен, но специалисты подозревают в этом свежий нарезанный лук и говяжьи котлеты. Расследование продолжается.

Ранее было возбуждено уголовное дело после отравления 30 учеников Харанской спортивной школы в Якутии. 27 из них были госпитализированы в Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу с симптомами пищевой токсикоинфекции.

