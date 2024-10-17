Адвокат Батурина рассказала, как отравившиеся зефиром могут получить компенсацию

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Для получения компенсации пострадавшие от употребления зефира для здорового питания должны сначала подтвердить факт покупки товара, рассказала Москве 24 адвокат Екатерина Батурина.

"Второй момент – это, естественно, жалобы. Как видно, обращения такие перенаправляют людей идти к врачу", – сказала она.

Затем человеку нужно подать свое обращение в органы, которые уже и проведут проверку, особенно если речь идет о массовом отравлении.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл". Как рассказали пострадавшие, у них болел живот, начались тошнота и диарея.

Компания "ВкусВилл" опровергла сведения о массовом отравлении. Там уточнили, что продукция проходила плановые проверки в лаборатории, результаты которых подтвердили безопасность и качество зефира. Магазин вновь направил товар на исследование, до получения его результатов продажи приостановлены.

Также во "ВкусВилле" напомнили, что в составе зефира есть мальтит, который при чрезмерном потреблении может оказывать слабительное действие.

Затем сотни покупателей зефира "Жизель" заявили, что им стало плохо после употребления продукта. Их симптомы указывали на пищевое отравление. СМИ называли одной из причин этого сахарозаменитель на основе мальтита, который используется на производстве.

После произошедшего магазины "Пятерочка", "Перекресток" и онлайн-маркет Vprok.ru сняли с продажи эту товарную позицию. Позже кондитерская фабрика, которая производит этот зефир, опровергла отравления покупателей своей продукции и пригрозила судебным иском против тех, кто порочит репутацию компании.

