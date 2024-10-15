Производитель зефира "Жизель" подаст в суд после сообщений об отравлениях

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Кондитерская фабрика "Сокол", которая производит зефир под брендом "Жизель", приступила к подготовке иска в связи с распространением в Сети информации, порочащей репутацию компании, заявил в беседе с РБК коммерческий директор предприятия Михаил Шамис.

По его словам, все сведения, связанные с плохим самочувствием потребителей, которые были опубликованы телеграм-каналами, не соответствуют действительности. Представитель компании подчеркнул, что она намерена требовать публикации опровержений. В настоящий период фабрика рассчитывает ущерб, который она понесла в связи с распространением этих данных.

Шамис также рассказал о собственной версии того, по какой причине в соцсетях начала публиковаться информация об отравлениях.

"Было обращение покупателя одного из телеграм-каналов, что он отравился. Далее телеграм-каналы подняли жалобы покупателей – 31 жалоба за период около года, то есть они подняли все жалобы за такой период", – отметил коммерческий директор.

По его сведениям, все эти обращения были главным образом связаны с нарушением норм употребления мальтитного сиропа. Однако он подчеркнул, что на данный момент этот продукт является наиболее безопасным сахарозаменителем.

Шамис также обратил внимание, что производимый компанией продукт разрешен американскими и европейскими стандартами и выпускается с 2018 года.

При этом многие жалобы, как счел представитель фабрики, появились в связи с непереносимостью мальтита у ряда потребителей. Однако такие случаи единичны, подчеркнул он, отметив, что продажи этого продукта растут в связи с тем, что люди следят за своим питанием.

Вместе с тем собеседник агентства обратил внимание, что Роспотребнадзор организовал проверку на заводе "Сокола", который находится в Дмитрове. После ее завершения результаты планируется приобщить к материалам, которые готовятся для подачи в суд.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотни человек якобы пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл". Как рассказали пострадавшие, у них болел живот, начались тошнота и диарея.

Однако компания "ВкусВилл" опровергла сведения о массовом отравлении. Ее представители уточнили, что продукция проходила плановые проверки в лаборатории, результаты которых подтвердили безопасность и качество зефира. Магазин вновь направил товар на исследование, до получения его результатов продажи приостановлены.

Также во "ВкусВилле" напомнили, что в составе зефира есть мальтит, который при чрезмерном потреблении может оказывать слабительное действие.

Позже магазины "Пятерочка", "Перекресток" и онлайн-гипермаркет Vprok.ru приостановили продажи зефира "Жизель" с мальтитным сиропом в составе. При этом на данный момент ни одной жалобы на зефир с мальтитом, в том числе "Жизель", на горячей линии, сайте или других каналах не зафиксировано.