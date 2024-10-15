"Известия": в России ограничат продажу скоропортящихся товаров в интернете

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В России хотят ввести требования к продаже скоропортящихся продуктов в интернете. Новые нормы прописаны в проекте закона "О платформенной занятости", подготовленном Минэкономразвития, сообщает газета "Известия".

Ведомство предлагает ввести понятие "скоропортящиеся продовольственные товары", под которыми будет пониматься продукция, для сохранения качества и безопасности которой нужно соблюдать температурный режим и определенные правила.

Также документом предлагается дополнить закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" новой статьей 13.1 "Правила реализации продовольственных скоропортящихся товаров посредством цифровой платформы".

Согласно законопроекту, "цифровыми платформами" признаются электронные площадки, сервисы размещения объявлений и обмена мгновенными сообщениями, аудиовизуальные сервисы и другие ресурсы, предусмотренные нынешним законодательством.

По новым мерам, операторы цифровых платформ будут вправе принимать для продажи скоропортящиеся продукты только от торговых сетей или продавцов, имеющих место на розничном рынке, где они реализуют товар. Кроме того, эту продукцию сможет продавать сама онлайн-площадка, если она станет собственником реализуемых товаров, обеспечит их безопасность и качество.

В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что разработка законопроекта является ответом на запрос всех участников рынка на единое регулирование, честные и прозрачные правила. Его главная задача – закрепление единого понятийного аппарата, расширение механизмов защиты прав потребителей, прозрачность условий для онлайн-площадок и их партнеров.

Отмечается, что в ведомство поступило несколько предложений от профильных ФОИВов, отраслевых организаций, регионов и бизнеса. Проект сейчас дорабатывается, учитывая замечания. Окончательное решение будет приниматься правительством, добавили в министерстве.

В пресс-службе аппарата вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко газете рассказали, что Минэкономразвития еще работает над подготовкой проекта закона о платформенной экономике. Текст проекта федерального закона обсуждается с заинтересованными органами исполнительной власти. В ближайшее время его могут представить на площадку аппарата правительства. Затем планируется его внести на рассмотрение в Госдуму, уточнили в пресс-службе вице-премьера.

В нижней палате парламента указали на необходимость усиления контроля над продажей скоропортящихся продуктов в интернете для защиты здоровья граждан. При этом инициативу следует рассматривать как в контексте защиты прав потребителей, так и интересов бизнеса.

Депутат Борис Чернышов напомнил, что в 2024 году было несколько случаев отравления людей едой, купленной через интернет-площадки. С его слов, ограничение права продажи скоропортящейся продукции только для проверенных торговых сетей и продавцов обеспечит защиту потребителей от некачественных или опасных продуктов.

Классический ритейл прошел серьезный путь формирования строгих требований к контролю качества товаров и соблюдения прав потребителей, прозрачных условий ведения бизнеса и справедливой конкуренции, отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. В связи с этим АКОРТ позитивно оценивает стремление устранить нормативный вакуум или пробелы в регулировании отношений, связанных с деятельностью цифровых платформ, сказал представитель бизнеса.

Однако, подчеркнул он, предложенные в документе инициативы не устраняют существующие дисбалансы в регулировании офлайн- и онлайн-торговли. Положения разрабатываемого законопроекта не способствуют уравниванию условий конкуренции при продаже собственной продукции, а также не содержат положения, аналогичные нормам, которые ограничивают крупные торговые сети и содействуют развитию добросовестной конкуренции между самими маркетплейсами и равноправными отношениями между платформами и их партнерами, добавил Караваев.

Он считает, что предлагаемая версия документа ставит торговые сети в неравное положение с маркетплейсами при продаже скоропортящихся продуктов. Это несет риски дестабилизации всей товаропроводящей цепочки, указал он.

Председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов сообщил, что ассоциация активно участвует в работе над законопроектом о платформенной экономике. Он рассказал, что, если говорить о модели работы со скоропортящимися товарами и предполагать, что их продажа возможна только по модели либо торговых организаций, либо при приобретении продукции маркетплейсами для их реализации, то это схема нерабочая.

"При этом я предлагаю посмотреть на ситуацию с другой стороны: компании, которые изготавливают эти скоропортящиеся продукты, точно не мечтают о том, чтобы самостоятельно их доставлять потребителю", – подчеркнул Шаронов.

По его мнению, этим будут заниматься организации, которые не приобретут права собственности на эту продукцию. Однако в таком случае бизнес может уйти в серую зону, сказал эксперт.

Зампред общественного совета Роспотребнадзора, глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов добавил, что рынок доставки продуктов питания, в том числе готовых блюд в потребительской упаковке, развивается высокими темпами и в ближайшие два года достигнет оборота более одного триллиона рублей.

Между тем продажа продуктов в интернете влечет ряд рисков, потому что в силу принятой модели работы и регулирования во многих случаях онлайн-площадка не несет ответственность за их качество и безопасность, а выступает в качестве витрины для других предпринимателей.

Со слов общественника, возможны проникновение на площадки недобросовестных лиц и рост числа отравлений. Уровень гарантий, продолжил он, можно обеспечить только в том случае, когда агрегатор становится собственником товаров и несет за них полную ответственность.

Только за 2023 год россияне потратили на заказ продуктов через доставку 917,5 миллиарда рублей. Два года назад этот показатель составлял 625 миллиардов рублей.

Как показал проведенный анализ, объем доставки скоропортящихся продуктов в прошлом году составил 781 миллиард рублей. Такая категория заняла большую часть онлайн-доставки еды.